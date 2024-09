Arrampicata sportiva, Nicolò Sartirana eliminato in semifinale nel boulder a Praga in Coppa del Mondo

Si chiude senza soddisfazioni sul fronte italiano la seconda giornata della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo boulder 2024, in corso di svolgimento a Praga fino a domenica 22 settembre. Le qualificazioni di ieri avevano promosso un solo azzurro (tra uomini e donne) in semifinale, Nicolò Sartirana, impegnato oggi nelle fasi decisive della gara maschile.

Purtroppo il campione nazionale di specialità e fresco bronzo ai Campionati Universitari FISU non è riuscito a centrare il pass per l’ultimo atto (riservato ai primi 6 della classifica), attestandosi al 17° posto assoluto in semifinale con 1T1Z 2 1. Vittoria finale per il sud coreano Dohyyun Lee con 2T4Z 3 19 davanti al francese Manuel Cornu (2T3Z 5 10) e al britannico Toby Roberts (2T2Z 6 2).

Domani la capitale della Cechia ospiterà semifinale e finale della gara femminile di boulder, mentre l’ultimo appuntamento stagionale del circuito maggiore si svolgerà a Seul (in Corea del Sud) dal 2 al 6 ottobre.