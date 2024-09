Arrampicata sportiva, Laura Rogora in finale nella lead a Koper in Coppa del Mondo

Rimane un’azzurra dopo la selezione delle qualificazioni e delle semifinali nella finale della lead nella tappa di Coppa del Mondo 2024 di arrampicata sportiva a Koper (Slovenia). Si tratta di una fantastica Laura Rogora che si conferma essere un riferimento in questa specialità dopo il titolo europeo conquistato la scorsa settimana.

Rogora è partita con un settimo posto nelle qualificazioni con il punteggio complessivo di 7.12 e ha alzato ulteriormente l’asticella in semifinale con lo score di 46+, preceduta solo dal fenomeno sloveno e oro olimpico Janja Garnbret che ha raggiunto il top della parete. Eliminazione in semifinale invece per Camilla Moroni che ha raccolto lo score di 36 e si è piazzata diciassettesima.

Al maschile gli azzurri rimanenti sono stati estromessi in semifinale: non è bastato il 27 a Filip Schenk con la tredicesima posizione, così come non è bastata la ventitreesima posizione con il punteggio di 23+ a Giorgio Tomatis. Il migliore è stato il giapponese Sorato Anraku con lo score di 41+.