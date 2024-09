Arianna Fontana conferma il progetto short track/speed skating: l’annuncio sui social

Lo aveva detto nella primavera del 2024 Arianna Fontana e le conferme sono arrivate nelle ultime ore dai propri profili social. La fuoriclasse valtellinese, dalla prossima stagione invernale, vuole tentare la strada più difficile, ovvero competere a livello internazionale con la maglia azzurra sia nello short track che nello speed skating. Un progetto molto ambizioso, in funzione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con il sogno che la nostra portacolori possa ambire alle medaglie in entrambe le discipline.

“Ci avevo pensato subito dopo PyeongChang poi, con il Covid e tutte le problematiche logistiche, avevo accantonato la cosa. Dopo Pechino, mi sono detta che voglio finire nel migliore dei modi e voglio dare tutto quello che mi rimane all’Italia e al mio Paese. Anthony (Lobello, marito e allenatore ndr.) sta lavorando per far sì che io arrivi preparata fisicamente. Per fortuna la Federazione internazionale dopo Pechino ha fatto un calendario che rende possibile partecipare agli eventi di entrambe le discipline. Se c’è la volontà, si può fare. Voglio sempre trovare una nuova sfida, come la pista lunga. Non mi sento di aver raggiunto ancora i miei limiti, per cui c’è la voglia di migliorare. Pensando alle Olimpiadi di Torino e a tutte le gare che ho fatto in Italia, penso a quanto sarebbe bello sentire la spinta del pubblico italiano e poter condividere con loro la gioia di una medaglia olimpica. Questi ricordi, queste sensazioni, mi spingono ad andare avanti. Ci sono tutti questi numeri, i record di medaglie. Sono tutti record che mi farebbe piacere battere, perché sarebbe bello che sia poi di ispirazione per le generazioni future. Per avere un nuovo record da raggiungere e da battere“, aveva detto a Sky Sport.

Fontana con un post su Instagram ha chiarito la sua programmazione: “Non sarò in gara a Montreal (25-27 ottobre, ndr.) per la prima tappa del World Tour di short track, ma impegnata a Inzell (Germania) per provare a qualificarmi per la squadra italiana di speed skating. Non vedo l’ora che inizi questa stagione. Sono stata lontana dalle competizioni per troppo tempo e non vedo l’ora di tornare sulla pista nella seconda tappa dello short track a Salt Lake City (1°- 3 novembre, ndr.)“.

A questo punto vedremo se l’accoppiata sul ghiaccio sarà possibile o meno. Ricordiamo che il massimo circuito internazionale del pattinaggio pista lunga prenderà il via da Nagano (Giappone) dal 22 al 24 novembre e quindi non vi saranno sovrapposizione di programma con lo short track, come aveva già sottolineato l’azzurra.