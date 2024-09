American Magic avvisa Luna Rossa: “Nel round robin siamo stati più volte davanti, ce la giochiamo”

American Magic affronterà Luna Rossa nella semifinale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio statunitense si era presentato a Barcellona con grandissime velleità e nella prima parte del round sembrava avere a disposizione una barca molto veloce, ma nella seconda metà della fase a gironi non ha impressionato e si presenta alla fase a eliminazione diretta con alcuni dubbi.

La compagine a stelle e strisce si trova costretta a fare i conti con l’infortunio di uno dei due timonieri titolari: Paul Goodison è infatti caduto sulla barca dopo le regate di sabato scorso ed è al momento fuori dai giochi, sostituito dall’argentino Lucas Calabrese che ha però un’esperienza ridotta con questo tipo di scafi. Il timoniere di punta resta Tom Slingsby, pronto a dare vita a un nuovo duello palpitante con James Spithill e l’intero equipaggio di Team Prada Pirelli.

Nella conferenza stampa della vigilia il fuoriclasse australiano ha ricordato che nei due scontri diretti gli americani sono stati avanti in alcuni frangenti, facendo capire che nella semifinale al meglio delle nove regate può dare grande filo da torcere agli italiani. Da non dimenticare la lunga serie di sorpassi e controsorpassi che hanno caratterizzato lo scontro diretto di sei giorni fa.

Tom Slingsby è stato molto chiaro a poche ora dall’inizio del confronto che vale l’accesso alla semifinale della Louis Vuitton Cup da disputare contro la vincente di INEOS Britannia-Alinghi: “Abbiamo disputato molte buone gare con loro, hanno avuto la meglio nel round robin, ma anche lì abbiamo disputato alcune gare in cui eravamo in vantaggio, quindi crediamo di poter fare bene in questa sfida. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi: sarà una battaglia davvero emozionante“.