Ambesi verso Sinner-Medvedev: “La sconfitta di Wimbledon è dimenticata? Il russo ama questi campi”

Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha esposto spunti molto interessanti nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Fari puntati sugli US Open 2024 e si è partiti, in primis, con quanto fatto da Jasmine Paolini, sconfitta negli ottavi di finale dalla tennista ceca Karolina Muchova.

“Come detto anche in precedenza, Muchova poteva essere una rivale particolarmente ostica per Paolini. Jasmine è apparsa sottotono dal punto di vista fisico e sarebbe stato bello vedere questo confronto con una versione con più energie a sua disposizione. Non condivido però le critiche che l’azzurra ha ricevuto, sul fatto che non vince mai contro le migliori. Va ricordato da dove la toscana partiva e cosa avesse fatto prima di quest’anno a livello Slam. Il tutto va rapportato al percorso dell’atleta, che lo ricordo è stata in grado di arrivare almeno negli ottavi di tutti i Major nello stesso anno, vincendo 18 partite in questa stagione nei tornei citati (meglio di Sara Errani)“, le considerazioni Ambesi.

Il giornalista/analista di Eurosport ha aggiunto: “Credo che ormai la qualificazione alle WTA Finals sia in ghiaccio e bisognerà vedere quale sarà la sua programmazione. In ogni caso, Jasmine potrebbe diventare lunedì prossimo n.4 del mondo, se Pegula dovesse perdere contro Swiatek e Zheng non vincere gli US Open“.

Parlando poi della vittoria di Jannik Sinner contro Tommy Paul, qualificante per i quarti del torneo americano: “Dopo essere andato sotto di due break, Sinner è riuscito a risalire e fatto vedere le categorie di differenza con Paul, che mi ha sorpreso favorevolmente perché non pensavo che avrebbe tenuto botta nei primi due set. Nel terzo, poi, il differenziale tra i due è stato palpabile“, ha sottolineato Ambesi.

“Giocare contro Paul prima di Medvedev è sicuramente utile, come test probante. Finora ha potuto disporre dei suoi avversari e ora arriva la partita più importante e vedremo se la sconfitta a Wimbledon è stata dimenticata. C’è da dire che Jannik ha vinto sull’hard outdoor/indoor le ultime cinque partite disputate e il precedente più recente sul cemento era stato a Miami, dove è stata una partita a senso unico in favore di Sinner. Certo, Medvedev si trova particolarmente bene su questi campi, visto il suo storico, e a oggi il suo percorso stagionale nei Major è eccellente: Finale agli Australian Open, ottavi di finale al Roland Garros, semifinale a Wimbledon“, ha aggiunto il collega di Eurosport.