A che ora Paolini-Linette, WTA Pechino: programma, orario, tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà Magda Linette al secondo turno del torneo WTA 1000 di Pechino. La tennista italiana, reduce dalla sofferma affermazione sulla danese Clara Tauson al debutto, proseguirà la propria avventura sul cemento della capitale cinese con l’intento di raggiungere gli ottavi di finale. La numero 5 del mondo se la dovrà vedere contro la sempre fastidiosa polacca, che all’esordio aveva regolato la giapponese Moyuka Uchijima.

L’appuntamento è per lunedì 30 settembre, sarà il secondo match sul Campo Lotus a partire dalle ore 07.00, preceduto dal confronto tra Sabalenka e Krueger. La fuoriclasse toscana incrocerà la numero 45 del ranking WTA, con cui i precedenti sono in perfetta parità: 1-1, l’azzurra ha vinto l’ultimo un paio di mesi fa in occasione dei sedicesimi di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. In palio la qualificazione agli ottavi, da disputare contro la vincente della sfida tra Andreeva e Vekic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Linette. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-LINETTE, WTA PECHINO

Lunedì 30 settembre

Secondo match dalle ore 07.00 Jasmine Paolini vs Magda Linette – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 07.00 sul Campo Lotus, si giocherà Sabalenka-Krueger. Al termine toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-LINETTE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.