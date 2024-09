A che ora Luna Rossa-American Magic oggi: programma 15 settembre, tv, streaming

Oggi domenica 15 settembre (a partire dalle ore 14.00) va in scena la seconda giornata riservata alle semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che definirà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Prosegue la bagarre nelle acque di Barcellona, dove si disputano quattro regate cruciali per le dinamiche dei due confronti, soprattutto considerando l’esito delle prove di ieri.

Luna Rossa si presenta su 2-0 contro American Magic: gara-3 è in programma alle ore 14.00 (sarà la prima regata del pomeriggio), mentre gara-4 dovrebbe andare in scena alle ore 15.20 (sarà il terzo confronto della sessione) dopo la prima sfida tra INEOS Britannia e Alinghi. James Spithill e compagni hanno vinto le due regate del sabato, sempre con lo stesso copione: partenza sottotono, poi grande rimonta e successo tenendo botta nell’ultima poppa.

INEOS Britannia tornerà in scena sul 2-0 contro Alinghi, dopo aver liquidato gli svizzeri in entrambi i confronti di ieri con distacchi imbarazzanti. Se Luna Rossa e American Magic sembrano essere molto vicini e i duelli sono risultati molto serrati, Ben Ainslie e compagni sono decisamente superiori rispetto al sodalizio elvetico e sembra esserci poca passione. La sensazione è che questa serie si possa chiudere rapidamente, ricordiamo che chi vince cinque regate si qualifica alla finale della Louis Vuitton Cup.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali della Louis Vuitton Cup in programma oggi (domenica 15 settembre) e quando ci sono le regate di Luna Rossa contro American Magic. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP OGGI

Domenica 15 settembre

Ore 14.00 Gara-3: American Magic vs Luna Rossa– Diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Gara-3: INEOS Britannia vs Alinghi – Diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.20 circa) Gara-4: Luna Rossa vs American Magic – Diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.50 circa) Gara-4: Alinghi vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP OGGI: COME VEDERE LE REGATE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.