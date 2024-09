A che ora Luna Rossa-American Magic, Louis Vuitton Cup 2024: orari semifinali, tv, programma, streaming

Ineos Britannia ha fatto la sua scelta, sfidando la quarta forza in campo del round robin Alinghi per il prossimo turno della Louis Vuitton Cup 2024. Sarà dunque tra Luna Rossa e American Magic l’altra semifinale della Challenger Selection Series, torneo che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.

I britannici, vincendo la fase a gironi, avevano il diritto di decidere chi fronteggiare in semifinale e l’annuncio è arrivato poco fa nella mattinata di venerdì 13 settembre (alla vigilia delle prime regate). Il team Luna Rossa Prada Pirelli è imbattuto nelle acque di Barcellona contro Patriot, con all’attivo tre successi consecutivi tra la Final Preliminary Regatta ed il doppio round robin della Louis Vuitton Cup.

Le semifinali si disputano al meglio delle nove regate; la prima squadra che conquista cinque punti passa il turno. Previsti due match race al giorno sabato 14, domenica 15, lunedì 16 e mercoledì 18 settembre (con la possibilità di recuperare una o più regate martedì 17), con eventuale spareggio sul 4-4 pianificato nel pomeriggio di giovedì 19 settembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Luna Rossa-American Magic, semifinale della Louis Vuitton Cup. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su Italia 1, Canale 20 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC LOUIS VUITTON CUP

Regate (dalle ore 14.00): sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 settembre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi (dalle ore 14.00): martedì 17 settembre.

Regate (dalle ore 14.00): mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Giorni di eventuali recuperi (dalle ore 14.00): 20-23 settembre.

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1 e Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.