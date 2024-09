A che ora Italia-Olanda, Coppa Davis 2024: programma, orario, tv, streaming

Quello tra Italia e Paesi Bassi, noti per larga misura come Olanda, è un confronto che attraversa un po’ tutta la storia della Coppa Davis azzurra, dal momento che i nove precedenti si sono dipanati tutti nell’arco di un secolo, dal 1923 a oggi.

Ecco perché si può tranquillamente parlare di un classico, anche se, in questa specifica fase, in linea generale il team azzurro è più forte. I rapporti di forza, però, sono piuttosto simili quando si va a parlare delle selezioni in gara domenica, per quanto gli azzurri, data la superficie, abbiano pur sempre i favori del pronostico dalla loro parte. Si tratterà del saluto all’Unipol Arena di Bologna, almeno per quest’anno.

Il confronto tra Italia e Paesi Bassi (noti per semplicità internazionale col nome Olanda) partirà alle ore 15:00 di domenica 15 settembre. Sarà visibile in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 (fino alle 19:40, orario nel quale si passerà su RaiSport, almeno orientativamente) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e SuperTenniX. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA, COPPA DAVIS 2024

Domenica 15 settembre

Italia-Olanda

Ore 15:00 Primo singolare

A seguire secondo singolare

A seguire doppio

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA, COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

