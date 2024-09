A che ora Berrettini-Fils, ATP Tokyo: programma, orario, tv, streaming

Matteo Berrettini affronterà Arthurs Fils al secondo turno del torneo ATP 500 di Tokyo. Il tennista italiano, che all’esordio sul cemento della capitale giapponese aveva regolato l’olandese Botic van de Zandschulp, tornerà in campo per incrociare il temibile francese, capace di eliminare il ben più quotato statunitense Ben Shelton (numero 7 del mondo).

L’appuntamento è per venerdì 27 settembre, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 04.00 italiane (e non prima delle ore 11.00) sul Campo Colosseum, dove il confronto tra il britannico Jack Draper e il polacco Hubert Hurkacz aprirà il programma di giornata seguito da Navone-Shelton e un doppio. Il 28enne romano, numero 45 del ranking ATP, incrocerà il 20enne transalpino, numero 24 del mondo. In palio la qualificazione ai quarti, da giocare contro il vincente della sfida tra l’argentino Navone e lo statunitense Shelton.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Fils, la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

CALENDARIO BERRETTINI-FILS, ATP TOKYO

Venerdì 27 settembre

Quarto match dalle ore 04.00 e non prima delle ore 11.00 Matteo Berrettini vs Arthur Fils – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 04.00, si giocano: Draper-Hurkacz, Navone-Shelton, Shelton/Thompson-Nishioka/Uesugi (non prima delle ore 08.30). Al termine, e non prima delle ore 11.00, toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-FILS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.