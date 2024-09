A che ora Bebe Vio oggi alle Paralimpiadi nella gara a squadre: programma, tabellone dell’Italia, tv

La prova a squadre del fioretto femminile della scherma alle Paralimpiadi di Parigi 2024 si disputerà oggi, giovedì 5 settembre: l’Italia, accreditata della terza testa di serie, entrerà in gioco nei quarti di finale contro gli Stati Uniti alle ore 11.30.

In semifinale, poi, ci dovrebbe essere lo scontro con la Cina, testa di serie numero 2, alle ore 14.10: le asiatiche hanno sconfitto l’Italia sia a Rio 2016, in semifinale, con le azzurre che poi furono medaglia di bronzo, sia a Tokyo 2020, in finale. Finale per il bronzo alle 17.30, finale per l’oro alle 20.00.

Tutta l’ottava giornata di gare delle Paralimpiadi di Parigi 2024 sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 HD e Rai Sport HD, mentre lo streaming gratuito sarà affidato a Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI PARIGI 2024

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE

SCHERMA IN CARROZZINA – Fioretto a squadre femminile

10.00 Ottavi di finale

11.30 Quarti di finale (Italia – Ionela Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Bebe Vio)

14.10 Semifinali

17.30 Finale per il bronzo

20.00 Finale per l’oro

TABELLONE PARALIMPIADI PARIGI 2024

Ungheria (1) – vinc. Francia (9)-Brasile (8)

Ucraina (5) – Hong Kong Cina (4)

Italia (3) – Stati Uniti (6)

vinc. Corea del Sud (7)-Thailandia (10) – Cina (2)

