Scherma, un argento ed un bronzo per l’Italia nel fioretto individuale alle Paralimpiadi

Giornata riservata al fioretto individuale nella scherma alle Paralimpiadi di Parigi 2024: l’Italia conquista un argento grazie a Matteo Betti, sconfitto in finale nella Categoria A maschile, ed un bronzo per merito di Bebe Vio, battuta in semifinale e poi salita sul terzo gradino del podio dopo essere passata attraverso i ripescaggi nella Categoria B femminile. Quarto posto per Emanuele Lambertini, sempre nella Categoria A maschile, infine vengono eliminati nei ripescaggi sia Michele Massa nella Categoria B maschile che Loredana Trigilia e Ionela Andreea Mogos nella Categoria A femminile.

Nella Categoria A maschile l’oro va al cinese Sun Gang, il quale domina la finale contro l’azzurro Matteo Betti con il punteggio di 15-3, mentre a salire sul gradino più basso del podio è l’altro cinese Zhong Saichun, che supera nell’assalto per il terzo posto l’altro azzurro Emanuele Lambertini con lo score di 15-6. Nella Categoria B femminile il titolo va alla thailandese Saysunee Jana, che supera nell’ultimo atto la cinese Xiao Rong, giustiziera di Bebe Vio in semifinale, per 15-11, mentre nella sfida per la medaglia di bronzo domina l’azzurra Bebe Vio, che liquida la sudcoreana Cho Eun Hye, con il nettissimo punteggio di 15-2.

Nella Categoria B maschile l’oro va al britannico Dimitri Coutya, il quale batte nell’ultimo atto il cinese Feng Yanke con lo score di 15-7, mentre l’assalto per il bronzo premia l’altro cinese Hu Daoliang, che supera l’ucraino Dmytro Serozhenko con un perentorio 15-5. L’unico italiano in gara, Michele Massa, dopo essere uscito nei quarti di finale proprio contro l’ucraino, viene sconfitto nel quarto ed ultimo turno dei ripescaggi dal cinese poi salito sul terzo gradino del podio.

Nella Categoria A femminile arriva la doppietta cinese, con Zou Xufeng che supera nell’ultimo atto la connazionale Gu Haiyan con lo score di 15-12, mentre il terzo gradino del podio è dell’iberica Judith Rodriguez Menendez, che regola per 15-11 l’atleta di Hong Kong Yu Chui Yee. Le due azzurre in gara, Loredana Trigilia e Ionela Andreea Mogos, escono di scena ai quarti proprio contro le atlete che si sarebbero giocate il bronzo, poi entrambe vengono battute nel secondo turno dei ripescaggi.