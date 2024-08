WTA Toronto, Elisabetta Cocciaretto va subito ko contro la qualificata Krueger

Ko deludente per Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Toronto. L’azzurra viene sconfitta senza appello dalla qualificata Ashlyn Krueger, numero 82 delle classifiche mondiali, con il punteggio di 6-3 6-2 in 75 minuti; l’azzurra è incappata in parecchi errori, apparendo ancora lontana parente della giocatrice che stava entusiasmando fino alla polmonite che l’ha fermata poco prima di Wimbledon.

Dopo i primi quattro giochi interlocutori, è l’azzurra ad avere le prime occasioni per passare in vantaggio andando 0-40. Le tre palle break non vengono sfruttate, anche a causa di un paio di errori da fondo di Elisabetta, e Kruger trova la forza per tenere il ritmo dello scambio. Cocciaretto però continua a essere imprecisa e con due svarioni con i piedi dentro il campo regala il 4-2; l’azzurra non riesce a sfruttare nuovamente un vantaggio dal 15-40 e vede il primo set scappare via dopo 36 minuti.

E con la frazione incamerata, Kruger continua a tenere bene il campo e a impensierire sempre più l’italiana, che non riesce ad essere ficcante. Il terzo gioco è nuovamente fatale per Elisabetta, che cede il servizio. Il settimo gioco è poi un po’ l’emblema della partita, con Cocciaretto che fa e disfa, cedendo alla quarta palla break, concretizzata con un bel rovescio in cross. L’americana poi non trema, chiudendo alla prima occasione con servizio e dritto.

La potenza dell’avversaria ha avuto la meglio, Krueger è stata brava a vincere il 44% dei punti sulla prima di Cocciaretto, che però è apparsa sin troppo fallosa da metà primo set in poi.