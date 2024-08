WTA Monterrey 2024, Navarro in semifinale. Noskova elimina Svitolina, avanti Sun e Alexandrova

Si sono delineate le semifinali del WTA di Monterrey. Nella parte alta del tabellone si affronteranno la neozelandese Lulu Sun e la russa Ekaterina Alexandrova, mentre in quella bassa a contendersi l’ultimo atto saranno l’americana Emma Navarro e la ceca Linda Noskova.

Lulu Sun ha superato in due set la russa Ekaterina Andreeva con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Per la neozelandese si tratta della prima semifinale della carriera nel circuito maggiore ed ora se la vedrà con Ekaterina Alexandrova. La russa ha sconfitto la cinese Yue Yuan al termine di due set molto combattuti e chiusi per 7-5 7-6 dopo due ore di battaglia.

Vittoria in rimonta per Emma Navarro. L’americana lascia il primo set al tie-break alla polacca Magdalena Frech, ma poi domina gli altri due parziali per 6-0 6-2, staccando il biglietto per la semifinale dove affronterà Linda Noskova. La ceca ha superato con un duplice 6-4 l’ucraina Elina Svitolina dopo un’ora e ventidue minuti di gioco.

RISULTATI WTA MONTERREY 2024 (23 AGOSTO)

Sun (Nzl) b. E. Andreeva (Rus) 6-4 6-3

Alexandrova (Rus) b. Yuan (Chn) 7-5 7-6

Navarro (Usa) b. Frech (Pol) 6-7 6-0 6-2

Noskova (Cze) b. Svitolina (Ukr) 6-4 6-4