WTA Cincinnati, Errani/Paolini rimontano al primo turno contro Alexandrova/Sizikova

Rimonta vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra era alla prima dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e hanno superato il primo turno del WTA 1000 di Cincinnati con il punteggio di 4-6 6-1 10-6 contro le russe Alexandrova e Sizikova in un’ora e venti minuti di gioco.

Un inizio che è stato davvero da incubo per la coppia italiana, probabilmente ancora con la testa a quanto successo a Parigi: le russe invece si sono fatte trovare subito pronte e sono subito scappate sul 4-0. Le azzurre hanno saputo reagire a un avvio shock, un po’ come avvenuto nella finale olimpica: Errani e Paolini hanno ritrovato piano piano le certezze, hanno recuperato un break, ma non sono riuscite a riprendere il set, perso per 6-4.

Il secondo set è stato però un monologo, con una Errani ancora sugli scudi nei pressi della rete, una Paolini finalmente incisiva e solida da fondocampo. Al servizio finalmente è arrivata una maggiore costanza e anche il supertiebreak, rimontando dall’iniziale 1-3 con un parziale di sette punti di fila.