WTA Cincinnati, Elisabetta Cocciaretto vince un match tosto con Montgomery ed è al secondo turno

Una tenace Elisabetta Cocciaretto è riuscita a superare il primo turno del WTA 1000 di Cincinnati contro la qualificata statunitense Robin Montgomery, “vendicando” così la sconfitta di ieri di Martina Trevisan. Termina 7-5 4-6 6-3 in favore della giocatrice marchigiana dopo quasi due ore e mezza di match piuttosto duro e combattuto.

Cocciaretto che è stata particolarmente brava nel primo set a reagire, è partita male subendo subito il break e andando sotto 3-1 e 4-2, ma è rientrata nel parziale tramite un game da 12 punti nel quale ha convertito la sesta palla break avuta a disposizione. Quindi Elisabetta ha annullato una palla del 5-4 alla sua avversaria nel nono gioco e a quindici ha piazzato il break decisivo nel dodicesimo game per la conquista del primo set per 7-5.

Montgomery ha ottenuto di più dalla prima di servizio nel secondo set e, nonostante qualche doppio fallo di troppo, è riuscita ad ottenere un break via l’altro per volare dal 2-2 al 5-2 e di fatto ipotecare il set. Cocciaretto è riuscita parzialmente a rientrare dal 5-2 al 5-4, ma l’americana nel decimo game ha chiesto una mano alla prima per recuperare da 0-30 e aggiudicarsi per 6-4 il secondo parziale.

Molto più equilibrio e tensione nel terzo set, quando nei primi cinque giochi non ci sono state chance per le giocatrici in risposta. Poi ecco arrivare il passaggio a vuoto da parte della numero 109 del mondo e vincitrice dello US Open juniores: tre errori a inizio scambio per concedere il break nel sesto gioco. Cocciaretto che ha difeso poi la battuta risalendo da 15-40 e ha chiuso sul 6-3 senza colpo ferire.