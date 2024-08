WTA Cincinnati, cadono Coco Gauff ed Elena Rybakina nel secondo turno. Eliminata Ostapenko

Non sono mancate le sorprese nel corso della giornata appena trascorsa a Cincinnati, sede del torneo WTA1000 sul cemento dell’Ohio. Il riferimento è alle sconfitte di Coco Gauff e di Elena Rybakina, tra le giocatrici più attese. La statunitense, vincitrice di questo evento l’anno scorso, è stata sconfitta dalla kazaka Yulia Putintseva (n.33 del mondo), ormai specializzata nell’imporsi contro tenniste fortissime.

Il pensiero va al successo a Wimbledon contro la n.1 del mondo, Iga Swiatek. Putintseva ha prevalso con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 e negli ottavi di finale giocherà contro la spagnola Paula Badosa. L’iberica (n.37 del mondo) ha battuto la russa Anna Kalinskaya (n.16 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2.

Rybakina (n.4 WTA) si è arresa invece alla canadese Leylah Fernandez (n.27 del mondo) sul punteggio di 3-6 7-6 (3) 6-4, in una partita dall’andamento molto particolare. La canadese se la vedrà contro la russa Diana Shnaider (n.20 del mondo), a segno per 7-5 6-0 contro la statunitense Ashlyn Krueger (n.65 WTA). Altra sconfitta eccellente quella di Jelena Ostapenko. La lettone (n.11 del mondo) è stata piegata dall’armena Elina Avanesyan (n.60 WTA) sul punteggio di 2-6 6-2 6-2. Avanesyan sarà la prossima avversaria negli ottavi della russa Liudmila Samsonova (n.17 del ranking), a segno per 7-6 (10) 6-1 contro la polacca Magda Linette (n.43 del ranking).

Missione compiuta anche per Jasmine Paolini (n.5 del mondo), vittoriosa contro la russa Anastasia Potapova (n.44 del ranking) per 7-6 (2) 6-3 e la prossima rivale sarà la russa Mirra Andreeva (n.24 del mondo), che ha nettamente battuto la ceca Karolina Pliskova (n.45 WTA) per 6-2 6-3.

Niente da fare, invece, per Elisabetta Cocciaretto (n.66 del mondo), ko al cospetto di Aryna Sabalenka (n.3 del mondo), per 6-3 6-4. La bielorussa giocherà negli ottavi contro l’ucraina Elina Svitolina (n.30 del ranking), impostasi per 6-4 6-1 contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (n.91 WTA). Da completare i match tra Pavlyuchenkova e Wozniacki (7-5 4-2) e tra Zheng e French (6-1 5-4), interrotti per l’arrivo della pioggia.