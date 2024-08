Quando il sorteggio degli US Open 2024? Data, orario, programma, la ‘chiusura’ per le teste di serie

Il sorteggio dei tabelloni dell’ultimo torneo dello Slam del 2024 del tennis, gli US Open, momento topico della stagione sul cemento, si terrà giovedì 22 agosto, alle ore 18.00 italiane, quando si conoscerà la composizione dei main draw di singolare, maschile e femminile.

Il tabellone a 128 degli US Open 2024, che si svolgeranno da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre, terrà conto del ranking ATP di martedì 20 agosto 2024 per determinare le 32 teste di serie in singolare, quindi Jannik Sinner sarà il numero 1 del main dra.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

CALENDARIO US AUSTRALIAN OPEN 2024

Giovedì 22 agosto 2024

Ore 18.00: sorteggio tabelloni principali uomini e donne US Open 2024

PROGRAMMA SORTEGGIO US OPEN 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canali social US Open.