Vuelta a España 2024, tappa di oggi (31 agosto): percorso, orari, tv. Primoz Roglic lancia l’assalto alla Roja?

Ancora una tappa intensissima alla Vuelta a España 2024 che si sta infiammando in questo penultimo weekend. Spazio oggi alla quattordicesima frazione: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Sarà la tappa in assoluto più lunga di questa 79a edizione della Vuelta a España 2024: si parte da Villafranco del Bierzo e si arriva a Villablino dopo 200.4 km e quasi 3000 metri di dislivello. Prima parte che sarà un lungo e costante falsopiano all’insù, poi da Villablino partirà la salita di terza categoria di Puerto de Cerredo (7 km al 4.6%). Sarà poi una lunga discesa con strada che sarà favorevole fino al traguardo volante di Cangas del Narcea: da qui comincerà la scalata al prima categoria del Puerto de Leitariegos (22.8 km al 4.5% e massima al 7%). Una salita molto regolare sulla quale si può fare la differenza.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Visto l’andazzo degli ultimi giorni, probabilmente sarà ancora la fuga a giocarsi la vittoria di tappa: i nomi più attesi allora sono i soliti, da Marc Soler a Mauro Schmid, passando per Jhonatan Narvaez fino ad arrivare a Max Poole. Lo spettacolo però è atteso soprattutto in gruppo per il gran finale: Primoz Roglic, apparso brillantissimo ieri, vuole lanciare l’assalto alla Maglia Rossa di Ben O’Connor che, in caso di difficoltà, potrebbe salutare davvero la leadership. Proveranno a restare attaccati allo sloveno, anche se non sarà facile, anche Enric Mas e Mikel Landa.

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

14a tappa – Sabato 31 agosto

Villafranco del Bierzo-Villablino (200.4 km)

Orario partenza ufficiale: 12.37

Orario arrivo stimato: 17.16

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 13.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 13.30

Diretta live testuale: OA Sport