Vuelta a España 2024, tappa di oggi (29 agosto): percorso, orari, tv. Arrivo in salita che può essere decisivo

Prosegue senza soste il cammino nella Vuelta a España 2024. Appuntamento oggi con la dodicesima tappa, breve, ma con un arrivo in salita che può far male. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Saranno 137.4 i chilometri a unire Ourense Termal da Estacion De Montana De Manzaneda con oltre 3000 metri di dislivello nel mezzo. Una tappa con pochi momenti per rifiatare, un costante sali e scendi per praticamente per tutto il tracciato. Nel mezzo ci sarà un traguardo volante a Sas Penelas a 773 metri di quota, poco prima di affrontare la decisiva salita finale che porterà a Estacion De Montana De Manzaneda a ben 1488 metri di altitudine. Salita conclusiva che sarà lunga ben 15.4 chilometri al 4.7% di pendenza media con picchi al 12% nell’ultima parte che potrebbero fare la differenza.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Lanciata la sfida per la classifica generale, sarà sicuramente una giornata importante in chiave Maglia Rossa. Ben O’Connor è andato in difficoltà ieri e oggi vorrà provare ancora a difendersi con le unghia e con i denti, visto un margine ancora ampio. Apparso brillante Primoz Roglic, il favorito per la classifica finale: lo sloveno proverà a lanciare l’attacco all’australiano. Da seguire anche gli spagnoli, che sulle rampe finali proveranno a fare la differenza: Enric Mas e Mikel Landa hanno tutte le carte in regola per staccare i rivali.

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

12a tappa – Giovedì 29 agosto

Ourense Termal-Estacion De Montana De Manzaneda (137.4 km)

Orario partenza ufficiale: 14.19

Orario arrivo stimato: 17.22

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport