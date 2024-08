Vuelta a España 2024, tappa di oggi (28 agosto): percorso, orari, tv. Frazione mossa, ancora favoriti i fuggitivi?

Prosegue senza sosta la Vuelta a España 2024: appuntamento oggi con l’undicesima tappa che molto probabilmente vedrà ancora favoriti i fuggitivi. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Tappa che partirà e arriverà a Campus Tecnológico Cortizo Padron e sarà lunga ben 166.5 chilometri con 2890 metri di dislivello. Una frazione piena di sali e scendi che presenterà il GPM di terza categoria di Puerto San Xusto (10.2 km al 4.2%). Breve discesa, tratto di pianura e poi ci sarà in rapida successione la doppia ascesa a Puerto Aguasantas (5.7 km al 6.1%) per poi chiudere con il terza categoria del Puerto Cruxeiras (2.9 km all’8.9%) che scollinerà a 8 km dall’arrivo e potrebbe sparigliare le carte.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Wout van Aert sarebbe perfetto per il percorso odierno: il belga ha già consumato diverse energie ieri e, vederlo protagonista di nuovo, sarebbe qualcosa di incredibile, con in testa l’obiettivo quarta vittoria di tappa. Un corridore che è apparso brillante negli ultimi giorni è l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez, già vincitore della prima tappa al Giro quest’anno. Andando a spulciare tra i possibili fuggitivi di giornata l’elenco è lunghissimo: da Soler a Sanchez, da Tejada a McNulty fino ad arrivare a Teuns.

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

11a tappa – Mercoledì 28 agosto

Campus Tecnológico Cortizo Padron-Campus Tecnológico Cortizo Padron (166.4 km)

Orario partenza ufficiale: 13.44

Orario arrivo stimato: 17.21

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport