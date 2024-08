Vuelta a España 2024, tappa di oggi (27 agosto): percorso, orari, tv. Subito spettacolo ad aprire la seconda settimana

Torna in scena la Vuelta a España 2024 dopo il primo giorno di riposo. La seconda settimana si apre con la decima tappa, subito una frazione interessante anche dal punto di vista altimetrico. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Si partirà da Ponteareas arrivando a Baiona dopo 159.6 chilometri e oltre 3000 metri di dislivello. Pronti, via e ci sarà subito l’asperità di seconda categoria dell’Alto de Fonfrìa (15.4 km al 4.2% di pendenza media). Poi ci sarà una fase centrale senza particolari difficoltà prima di un finale da fuochi d’artificio con tre GPM uno dietro l’altro: l’Alto de Vilachàn (6.3 km al 5.5%), l’Alto de Mabia (6 km al 5.7%) e l’Alto de Mougàs di prima categoria (9.9 km al 6% e punte al 15%) che i corridori scollineranno a 20 km dal traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Pronostico incertissimo per questa frazione, con i big che potrebbero provare a sfidarsi e la fuga che potrebbe avere tante possibilità. In ogni caso Wout van Aert è da inserire sicuramente tra i papabili viste le sue doti di resistenza e poi in volata. Se dovessero essere gli uomini della generale a lottare per il successo ecco Primoz Roglic, che va a caccia anche di abbuoni, a diventare il favorito numero uno. Da segnalare anche Lennert van Eetvelt e Richard Carapaz. Ma la lista di papabili è lunghissima.

PROGRAMMA DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

10a tappa – Martedì 27 agosto

Ponteareas-Baiona (159.6 km)

Orario partenza ufficiale: 13.42

Orario arrivo stimato: 17.19

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 13.00 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 13.00

Diretta live testuale: OA Sport