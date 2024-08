Vuelta a España 2024, tappa di oggi (25 agosto): percorso, orari, tv. Nuova giornata in montagna a chiudere la prima settimana

Va a concludersi una lunga ed intensissima prima settimana alla Vuelta a España 2024. Il Grande Giro iberico presenta la nona tappa, da Motril a Granada. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Saranno 178 chilometri che possono incidere molto sulla classifica generale. Ci sono tre GPM consecutivi di prima categoria, con la scalata prima del Puerto de El Purche (8,9km al 7,7%) e poi per due volte di fila dell’Alto de Hazallanas con 7.3 km al 9.8%. Dopo queste tre salite (l’ultima presenta anche gli abbuoni), attenzione anche alla discesa finale, che potrebbe fare la differenza in vista del traguardo di Granada.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Altra giornata favorevole per Primoz Roglic? Lo sloveno deve assolutamente alzare i giri per provare a recuperare minuti sulla Maglia Rossa Ben O’Connor, costretto nuovamente a difendersi dopo ieri. Proveranno ad attaccare anche gli spagnoli: sembrano molto brillanti sia Enric Mas che Mikel Landa. L’Italia si affida ad un Antonio Tiberi in gran spolvero: l’azzurro è in Maglia Bianca e quarto in graduatoria, sogna il podio.

PROGRAMMA NONA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Nona tappa – Domenica 25 agosto

Motril-Granada (178.5 km)

Orario partenza ufficiale: 12.49

Orario arrivo stimato: 17.30

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport