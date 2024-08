Vuelta a España 2024, tappa di oggi (20 agosto): percorso, orari, tv. Subito un arrivo in salita

Si inizia a far sul serio alla Vuelta a España 2024. Arriva infatti il primo traguardo in vetta in terra iberica nella terza tappa: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Sono 170,4 km che lasciano ben poco respiro quelli da affrontare per la carovana. Praticamente subito dopo la partenza da Plasencia si inizia a salire, per affrontare il GPM di seconda categoria di Puerto de Cabezabellosa (9,2 km al 5.4%). Qui potrebbe essere il terreno ideale per far partire la fuga, ma sarà solo l’antipasto rispetto al menù del giorno. Discesa e poi si approccia subito l’Alto de Piornal Piornal, 13,9 km al 5,6% con un tratto centrale quasi costantemente in doppia cifra. Altra lunga picchiata e poi un tratto di pianura per i corridori, prima di salire di nuovo verso il Puerto de Miravete (8km al 4.5%). Dallo scollinamento non ci sarà discesa, ma un falsopiano che condurrà alle pendici dell’ascesa finale fino a Pico Villuercas: sono 14,6 km al 6,2%, ma gli ultimi quattro sono mortali. Picco al 20% e pendanza costantemente intorno al 12%, qui si farà la differenza.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Non mancano gli scalatori in questa edizione della Vuelta. L’uomo più atteso è Primoz Roglic, grande favorito per il successo finale: se dovesse imporsi per lui si prospetterebbe già la Maglia Rossa. Da seguire anche i due capitani della UAE Emirates: Joao Almeida e Adam Yates. La Spagna punta sul tris formato da Carlos Rodriguez, Mikel Landa ed Enric Mas, nome da seguire anche l’australiano Ben O’Connor. L’Italia si gioca le proprie carte con Antonio Tiberi per la classifica e Giulio Ciccone magari in chiave tappa.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Quarta tappa – Martedì 20 agosto

Plasencia-Pico Villuercas (170,4 km)

Orario partenza ufficiale: 13.05

Orario arrivo stimato: 17.19-17.42

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport