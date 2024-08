Vuelta a España 2024, tappa di oggi (19 agosto): percorso, orari, tv. Ancora van Aert contro Groves?

Terza ed ultima tappa in terra portoghese per la Vuelta a España 2024: prosegue la 79ma edizione del grande giro iberico che oggi potrebbe vedere in scena nuovamente una volata ristretta. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Un’altra tappa che avrà il suo discreto dislivello (2600 metri) e le sue insidie. Si parte da Lousã per arrivare a Castelo Branco dopo 191 chilometri. Qualche sali e scendi in avvio, poi dopo circa 66.5 chilometri si comincerà a salire verso l’Alto de Teixeira di seconda categoria (17.5 km al 3.2% di pendenza media). Si andrà avanti con una lieve discesa fino al traguardo volante di Fundao e da lì si attaccherà il GPM di quarta categoria dell’Alto de Alpedrinha (6.4 km al 3.4%), poi discesa e pianura verso il traguardo finale di Castelo Branco.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Praticamente annunciato il remake dello scontro di ieri: Wout van Aert, questa volta in Maglia Rossa di leader della classifica generale, proverà a conquistare finalmente la vittoria, anche se al momento Kaden Groves a livello di punta di velocità sembra un gradino avanti. A provare a contrastare i due più attesi Corbin Strong, terzo ieri, e Bryan Coquard.

PROGRAMMA TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

3a tappa – Lunedì 19 agosto

Lousã-Castelo Branco (191 km)

Orario partenza ufficiale: 13.04

Orario arrivo stimato: 17.18

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport