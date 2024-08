Vuelta a España 2024, Pavel Bittner: “Incredibile battere van Aert, spero che il ciclismo ceco torni al top”

Quinta tappa, quinto vincitore diverso alla Vuelta a España 2024. Una nuova volata, questa volta sul traguardo di Siviglia, che ha visto spuntare tra i due litiganti, Wout van Aert e Kaden Groves, la sorpresa ceca Pavel Bittner.

Per l’uomo della DSM-Firmenich-PostNL è la terza affermazione da professionista, ovviamente la più importante dopo due tappe alla Vuelta a Burgos. Colpo di reni vincente per il ventiduenne che ha trovato lo scalpo di lusso battendo la Maglia Verde di van Aert.

Le sue parole: “È incredibile! Voglio dire, solo poche settimane fa ho ottenuto le mie prime vittorie da professionista, quindi non ci credo che sono riuscito a vincere la mia prima alla Vuelta. Se guardiamo all’intero anno e agli ultimi anni, penso che con la DSM abbiamo fatto un sacco di lavoro di sviluppo con un sacco di corridori e oggi in finale tutti hanno lavorato davvero bene. E battere Wout in uno sprint lungo… È uno dei migliori velocisti lunghi al mondo. È pazzesco!”.

Aggiunge: “Ho detto ai ragazzi: ‘Oggi possiamo farcela, credo davvero in me stess'”. Quando si è presentata l’opportunità, ho semplicemente dato gas fino al traguardo e in qualche modo ha funzionato. Spero che sia solo l’inizio del ritorno del ciclismo ceco al top”.