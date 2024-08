Vuelta a España 2024 oggi in tv, tappa 18 agosto: orari inizio e fine, programma, streaming

Cominciata ieri la 79a edizione della Vuelta a España dal Portogallo e anche oggi si rimarrà in territorio lusitano per la seconda delle tre tappe previste prima dell’approdo in Spagna. Uno scenario nuovo e inedito per la Corsa Roja che vedrà diversi protagonisti darsi battaglia in tre settimane particolarmente dure e piene di salita.

Dopo la breve cronometro ieri per scaldare i motori, una frazione insidiosa e non scontata attende i corridori, con l’arrivo in volata non garantito. Si parte da Cascais per arrivare a Ourém dopo 194 chilometri e oltre 2600 metri di dislivello. Poco dopo la partenza verrà affrontato l’Alto do Lagoa Azul di quarta categoria (5.7 km al 4.6%). Poi una serie di sali e scendi, il traguardo volante di Alcobaça posto nella seconda parte del tracciato e un finale piuttosto ostico con l’Alto da Batalha (6,9 km al 3,3%) a una ventina di chilometri dalla conclusione che potrebbe creare selezione se affrontato forte.

La seconda tappa della Vuelta a España 2024 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 (a pagamento) dalle 14.30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14.30.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

2a tappa – Domenica 18 agosto

Cascais-Ourém (194 km)

Orario partenza ufficiale: 13.06

Orario arrivo stimato: 17.19

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, DAZN e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport