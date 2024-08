Vuelta a España 2024, la tappa di domani Villafranco del Bierzo-Villablino: percorso, altimetria, orari, tv

Continua la seconda settimana durissima alla Vuelta a España 2024: non c’è praticamente una tappa per velocisti, non c’è un giorno per rifiatare. Oggi arriva probabilmente la frazione più dura della Corsa Roja, mentre domani arriva un’altra tappa tosta e particolarmente lunga.

PERCOR SO

Sarà la tappa in assoluto più lunga di questa 79a edizione della Vuelta a España 2024: si parte da Villafranco del Bierzo e si arriva a Villablino dopo 200.4 km e quasi 3000 metri di dislivello. Prima parte che sarà un lungo e costante falsopiano all’insù, poi da Villablino partirà la salita di terza categoria di Puerto de Cerredo (7 km al 4.6%). Sarà poi una lunga discesa con strada che sarà favorevole fino al traguardo volante di Cangas del Narcea: da qui comincerà la scalata al prima categoria del Puerto de Leitariegos (22.8 km al 4.5% e massima al 7%). Una salita molto regolare sulla quale si può fare la differenza.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

14a tappa – Sabato 31 agosto

Villafranco del Bierzo-Villablino (200.4 km)

Orario partenza ufficiale: 12.37

Orario arrivo stimato: 17.16

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 13.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 13.30

Diretta live testuale: OA Sport