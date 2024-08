Vuelta a España 2024, la tappa di domani Úbeda-Cazorla: percorso, altimetria, orari, tv

Prosegue la Vuelta a España 2024 con l’ottava tappa. Dopo una giornata che non dovrebbe dare scossoni alla classifica generale, domani ci sarà l’ottava tappa, che potrebbe invece portare ad uno nuovo scontro tra i big. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria e programma.

PERCORSO

Saranno centosessanta chilometri ondulati con la salita di seconda categoria a Punto Mirador nella parte centrale. Potrebbe essere il terreno giusto per una fuga, ma da capire come si comporterà il gruppo, visto che nel finale c’è la salita di Sierra de Cazorla da 4,3 km all’8% di pendenza media.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Settima tappa – Venerdì 23 agosto

Úbeda – Cazorla (180,2 km)

Orario partenza ufficiale: 13.49

Orario arrivo stimato: 17.30

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport