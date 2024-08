Vuelta a España 2024, la tappa di domani Lousã-Castelo Branco: percorso, altimetria, orari, tv

Prosegue la 79a edizione della Vuelta a España e domani ci sarà l’ultima delle tre tappe in Portogallo di questa corsa Roja. Dopo la prima cronometro e una seconda frazione tutt’altro che scontata, ecco che potrebbe esserci la prima chance per le ruote veloci.

PERCORSO

Un’altra tappa che avrà il suo discreto dislivello (2600 metri) e le sue insidie. Si parte da Lousã per arrivare a Castelo Branco dopo 191 chilometri. Qualche sali e scendi in avvio, poi dopo circa 66.5 chilometri si comincerà a salire verso l’Alto de Teixeira di seconda categoria (17.5 km al 3.2% di pendenza media). Si andrà avanti con una lieve discesa fino al traguardo volante di Fundao e da lì si attaccherà il GPM di quarta categoria dell’Alto de Alpedrinha (6.4 km al 3.4%), poi discesa e pianura verso il traguardo finale di Castelo Branco.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

3a tappa – Lunedì 19 agosto

Lousã-Castelo Branco (191 km)

Orario partenza ufficiale: 13.04

Orario arrivo stimato: 17.18

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport