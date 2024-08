Vuelta a España 2024, la tappa di domani Lisbona-Oeiras: percorso, altimetria, orari, tv

Comincia la 79a edizione della Vuelta a España nella giornata di domani e comincia dalla capitale del Portogallo, Lisbona. Uno scenario nuovo per la Corsa Roja che vedrà diversi protagonisti darsi battaglia in tre settimane particolarmente dure e piene di salita.

PERCORSO

Si comincia con una breve cronometro individuale con partenza da Lisbona e arrivo a Oerias lunga appena 12 chilometri. Sul percorso non ci sono praticamente difficoltà altimetriche con un solo intermedio posto a metà percorso a Caxias. Non essendoci dislivello, una prova che si adatterà a cronoman puri e a specialisti delle prove contro il tempo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

1a tappa – Sabato 17 agosto

Lisbona-Oerias (cronometro individuale, 12 km)

Orario primo partente: 16.23

Orario ultimo arrivo stimato: 19.30

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 17.00 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 17.00

Diretta live testuale: OA Sport