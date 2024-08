Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: sarà fuga o sprint a ranghi ristretti tra i big?

Secondo arrivo in salita per la Vuelta a España 2024, anche se per la conformazione è una giornata che si addice più alle fughe che alla battaglia tra gli uomini di classifica. Chilometraggio abbastanza elevato (185,5 km), con la salita più impegnativa che verrà affrontata dopo una sessantina di chilometri dalla partenza. Si scala infatti il Puerto del Boyar, un’ascesa di 14,5 km al 5,5% di pendenza media, ma con un tratto in falsopiano e una parte centrale quasi sempre in doppia cifra. Da qui in poi non ci sarà un metro di pianura, ma i GPM rimasti sono di terza categoria: Puerto del Viento (6,6 km al 4,3%), Puerto Martinez (3,5 km al 6,3%) e quello che porta all’arrivo di Alto de las Abejas (8,9 km al 3,9%).

Se le squadre di vertice decideranno di dare il via libera, potrebbero essere proprio gli attaccanti a contendersi la vittoria del giorno, e nel gruppo ci sono corridori con le giuste caratteristiche per conquistare questa tappa. Tuttavia, non si può escludere che la corsa possa risultare più chiusa del previsto, magari a causa di una fuga che impiega troppo tempo a formarsi, attirando così l’attenzione anche degli uomini in lizza per la generale. In una eventuale fuga di giornata potrebbe buttarsi in mezzo anche Wout Van Aert, desideroso di rifarsi dopo la bruciante sconfitta di ieri.

In uno scenario del genere, è plausibile un arrivo allo sprint con un numero molto limitato di corridori, e potremmo rivedere in azione Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe) e Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) confrontarsi in una volata, dove potrebbero inserirsi anche corridori come Joao Almeida (UAE Team Emirates), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) o atleti di seconda fascia che potrebbero avvalersi di strategie tattiche, come (Red Bull-Bora-hansgrohe), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), o Brandon McNulty e Pavel Sivakov (UAE Team Emirates), che sono ancora molto vicini nella classifica generale, rappresentando così pedine tattiche interessanti.

VUELTA A ESPANA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA SESTA TAPPA

***** Wout Van Aert, Primoz Roglic

**** Jhonatan Narvaez, Andreas Kron

*** Mauro Schmid, Lennert Van Eetvelt, Mattias Skjelmose

** Giulio Ciccone, Pelayo Sanchez, Marc Soler, Attila Valter

* Quinten Hermans, Victor Lafay, Oier Lazkano, Pavel Sivakov, Aleksandr Vlasov, Mathias Vacek