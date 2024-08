Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: l’Alto del 14% impedirà la volata?

Settima tappa della Vuelta a España 2024, con un’altra frazione di media montagna aperta a tantissimi risvolti. Sono 180,5 i chilometri da affrontare per la carovana dalla partenza di Archidona all’arrivo di Cordoba. Per gran parte della giornata non ci saranno difficoltà altimetriche, con una strada comunque quasi mai in pianura e sempre ricca e densa di mangia e bevi. Si inizierà a fare sul serio negli ultimi 50 km, dopo lo sprint intermedio posto proprio a Cordoba, che farà da apripista all’unico GPM di giornata: l’Alto del 14%.

Un nome che è tutto un programma per la salita di 7,4 km al 5,6%, ma con un picco al 14% davvero tremendo. Dallo scollinamento mancheranno circa 25 km al traguardo, la prima parte di discesa e gli ultimi diecimila metri di pianura. Le pendenze di questa salita, che al momento dello scollinamento offriranno anche un traguardo intermedio con secondi di abbuono per la classifica generale, rappresenteranno sicuramente un’ottima opportunità per qualche corridore desideroso di staccarsi dal gruppo e lanciarsi in un attacco da finisseur verso il traguardo.

Il favorito principale per la vittoria di tappa è Wout Van Aert. Il belga della Visma | Lease a Bike, già dimostratosi uno dei corridori più veloci in gruppo nelle prime volate, è anche estremamente abile in salita. Potrebbe sfruttare l’Alto del 14% per mettere in difficoltà gli altri sprinter e togliere loro la possibilità di competere nella volata finale. Anche se velocisti come Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Corbin Strong (Israel-Premier Tech), Arne Marit (Intermarché-Wanty) o Pavel Bittner (Tean dsm-firmenich PostNL) potrebbero comunque riuscire a resistere se il ritmo non dovesse essere eccessivamente alto.

Pertanto, sarà anche un’eccellente opportunità per ottenere una vittoria di tappa anche per corridori esplosivi come l’ecuadoriano Jhonatan Narvàez (Ineos Grenadiers), il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), lo spagnolo Carlos Canal (Movistar) e i belgi Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) e Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck). Questi atleti sanno perfettamente come lanciare un attacco da finisseur sulla salita principale e successivamente affrontare con determinazione i tratti finali della corsa.

VUELTA A ESPANA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA SESTA TAPPA

***** Wout Van Aert

**** Jhonatan Narvaez, Kaden Groves

*** Bryan Coquard, Corbin Strong, Lennert Van Eetvelt

** Isaac Del Toro, Quinten Hermans, Pau Miquel, Mathias Vacek

* Victor Campenaerts, Oier Lazkano, Mauro Schmid