Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: Groves va per il bis

Altra frazione movimentata e dall’esito non scontato alla Vuelta a España 2024. Si parte da Lousã e si arriva a Castelo Branco dopo 191 chilometri. La prima parte presenta qualche saliscendi, poi, dopo circa 66,5 chilometri, si affronta la salita verso l’Alto de Teixeira, una seconda categoria con una pendenza media del 3,2% e lunga 17,5 chilometri. Successivamente, il tracciato prosegue in leggera discesa fino allo sprint intermedio di Fundao, seguito dalla salita dell’Alto de Alpedrinha, un GPM di 6,4 chilometri al 3,4% di pendenza. Dallo scollinamento, ai -40 km, strada favorevole fino al traguardo finale di Castelo Branco.

Il favorito tecnico è inevitabilmente Kaden Groves, vincitore netto della volta di ieri. Ancora più che nella seconda tappa oggi il percorso può far pensare ad un arrivo a ranghi compatti, uno dei pochi che ci saranno in questa Vuelta. L’australiano dell’Alpecin – Deceuninck è il velocista più forte del gruppo, lo ha dimostrato e non si trova per nulla male in questa corsa (già 5 vittorie in carriera). Chi proverà a rifarsi è la maglia rossa, con Wout Van Aert che vuole tornare a vincere in un’annata fatta da tantissimi piazzamenti e pochi successi.

Il belga del Team Visma | Lease a Bike ieri è stato fermato dal vento in faccia, oggi vuole vincere con il simbolo del primato addosso. Non ci sono tantissimi velocisti in gruppo, quindi la rosa dei nomi è sempre quella. Attenzione all’australiano Corbin Strong (Israel – Premier Tech), terzo ieri, al ceco Pavel Bittner (Team dsm-firmenich PostNL), e al francese Bryan Coquard (Cofidis), con quest’ultimo che si deve riscattare dalla giornata di ieri. Se invece dovesse andare via la fuga, il ventaglio di possibili outsider è ampissimo, con gli spagnoli in prima fila.

VUELTA A ESPANA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA TERZA TAPPA

***** Kaden Groves

**** Wout Van Aert, Corbin Strong

*** Bryan Coquard, Arne Marit, Oier Lazkano, Pavel Bittner

** Arjen Livyns, Carlos Canal, Felix Engelhardt

* Victor Campenaerts, Riley Sheehan, Mathias Vacek