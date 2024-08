Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: chi la spunterà tra Van Aert e Groves?

La quinta tappa della Vuelta a España 2024 offre forse la più nitida occasione per i velocisti da qui alla conclusione. Sono 177 i chilometri da percorrere per la carovana dalla partenza di Fuente del Maestre all’arrivo nella maestosa Siviglia, in una delle rarissime frazioni senza neanche un GPM. Non è completamente piatta, ma il dislivello è in positivo. Ultimi 20 km che sono un tavolo da biliardo, con la bagarre che inizierà già allo sprint intermedio di La Algaba, posto molto vicino all’arrivo.

Le prime due frazioni hanno chiaramente messo in luce chi sono i principali contendenti per gli sprint in questa edizione. Con una vittoria ciascuno, ottenuta in modo simile, approfittando delle mosse del rivale, Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) si preparano per un nuovo duello. Sulla carta, la tappa sembra favorire l’australiano, più specializzato nello sprint, che cercherà di sfruttare al meglio il proprio treno su un arrivo completamente pianeggiante. Tuttavia, il belga è un corridore capace di vincere anche in queste situazioni e vista la condizione dimostrata non sarà facile stargli davanti.

Se per ora gli altri sembrano destinati a un ruolo secondario, ciclisti come Arne Marit (Intermarché-Wanty), Corbin Strong (Israel – Premier Tech) e Bryan Coquard (Cofidis) potrebbero trovare questa situazione piuttosto limitante, ma dovranno dimostrare tutto su strada. Nella lotta vedremo sicuramente l’ambizioso Pavel Bittner (Team dsm-firmenich PostNL), insieme ai padroni di casa Jon Aberasturi (Euskaltel Euskadi), Carlos Canal (Movistar) e Pau Miquel (Equipo Kern Pharma).

VUELTA A ESPANA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA QUINTA TAPPA

***** Wout Van Aert, Kaden Groves

****

*** Arne Marit, Jon Aberasturi, Corbin Strong

** Pavel Bittner, Carlos Canal, Bryan Coquard

* Filippo Baroncini, Victor Campenaerts, Mathias Vacek