Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: altra giornata adatta alle fughe da lontano, ma il Puerto Cruxeiras invita

Altra tappa vallonata, l’undicesima della Vuelta a España 2024. Dopo il successo di ieri a Baiona di Wout Van Aert, arriva un’altra opportunità per gli attaccanti da lontano con la frazione con partenza ed arrivo al Campus Tecnológico Cortizo di Padron. Quattro GPM previsti, di difficoltà media, con il Puerto Cruxeiras che, con il suo scollinamento ai -8 dal traguardo, potrebbe anche rappresentare una golosa opportunità per gli uomini di classifica.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 13.44

Primoz Roglic infatti potrebbe anche pensare ad un attacco sull’ultima salita: la maglia rossa di Ben O’Connor è ancora lontana 3’53” e provare a scucire qualche altro secondo dall’australiano potrebbe essere anche abbastanza comodo. Se la corsa dovesse tenersi chiusa, non è escluso che corridori esplosivi come Adam Yates (UAE Team Emirates), David Gaudu (Groupama-FDJ) e Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) possano tentarci, ma occhio anche ad un certo Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), che potrebbe essere non ancora pago delle tre vittorie ottenute fino ad ora.

Ma è possibile, più che possibile, che possa andare via la fuga in previsione delle prossime frazioni assai più dure, E quindi, qualche attaccante potrebbe trovare terreno fertile, come Michael Woods (Israel-Premier Tech) o il solito Louis Meintjes (Intermarché-Wanty). Possibile una giornata di gloria anche per gente come Matthew Riccitello, Filippo Zana (Israel-Premier Tech) ed Isaac Del Toro (UAE Team Emirates).

VUELTA A ESPAÑA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELL’UNDICESIMA TAPPA

***** Wout Van Aert, Primoz Roglic

**** David Gaudu, Adam Yates, Jhonatan Narvaez, Michael Woods

*** Pavel Sivakov, Louis Meintjes, Tao Geoghegan Hart, Mattias Skjelmose

** Isaac Del Toro, Filippo Zana, Brandon McNulty, Lorenzo Fortunato, Ben O’Connor

* Marc Soler, Lennert Van Eetvelt, Mathias Vacek, Marco Frigo, Jay Vine, Oier Lazkano, Victor Campenaerts