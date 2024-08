Vuelta a España 2024, i favoriti: Primoz Roglic sfida gli UAE Emirates, occhio a Kuss

Mancano tre giorni alla partenza dal Portogallo della Vuelta a España 2024. Edizione, come ormai di consueto, ricca di salite, nella quale non spiccano le cronometro (solo due e molto brevi), che dunque favorirà gli scalatori. Mancano al via le grandi stelle come Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel: andiamo a scoprire i possibili protagonisti.

L’uomo più atteso è Primoz Roglic, che è reduce però da una caduta con ritiro al Tour de France. Lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe vuole riscattare questo periodo no e punta al quarto titolo in terra iberica. Da capire le sue condizioni.

Non ha a disposizione il migliore al mondo, ma la UAE Emirates fa sempre paura: non c’è neanche Ayuso, ma lo squadrone emiratino può schierare due corridori di lusso come Joao Almeida ed Adam Yates, entrambi pronti a gestire il ruolo da capitano.

Team Visma | Lease a Bike reduce dalla tripletta dello scorso anno che in questa stagione presenterà al via solamente il campione uscente, lo statunitense Sepp Kuss, non eccezionale fino ad oggi.