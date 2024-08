Vuelta a España 2024, Ben O’Connor: “Oggi lo scenario perfetto, domani l’ultima salita è difficile”

Una giornata veramente tranquilla per Ben O’Connor. La Maglia Rossa ha gestito nella decima tappa della Vuelta a España 2024, con la Decathlon AG2R La Mondiale Team che ha lasciato andare via la fuga senza poi preoccuparsene troppo. Una situazione perfetta per l’australiano, leader della classifica generale, con il gruppo arrivato ad oltre cinque minuti dal vincitore Wout Van Aert.

Le parole di Ben O’Connor al traguardo: “Alla fine oggi è stato lo scenario perfetto. La partenza è stata molto difficile, la fuga ha faticato a prendere il largo. Molti corridori presenti in top 10 erano interessati ad entrare in fuga. Anche per questo credo che abbiamo fatto un buon lavoro nel controllare fin dall’inizio”.

Il lavoro della Decathlon AG2R La Mondiale Team è stato perfetto, con la squadra sempre in testa al gruppo a tirare: “Altre squadre cercavano di mettersi nelle posizioni migliori, quindi abbiamo fatto le discese al meglio. Il ritmo era piuttosto forte sulla seconda salita, poi è calato. Bisognava solo essere ben posizionati”. Ben O’Connor attende ora la complicata tappa di domani: “Penso che domani il finale sarà un po’ più decisivo. L’ultima salita è difficile e quindi bisognerà farsi trovare pronti”.