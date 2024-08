Vuelta a España 2024, Ben O’Connor dubbioso: “Mi godo la tappa di domani in rosso, poi vedremo come andrà”

Ben O’Connor è riuscito in qualche maniera a mantenersi ancora in maglia roja dopo una delle tappe più dure di questa 79a edizione della Vuelta a España 2024. L’australiano ha perso 1’50” da Primoz Roglic e adesso ha un margine di solo 1’21”. L’inerzia di questa Corsa Roja indubbiamente non sembra stia virando dalla sua parte, ma ancora nulla è perduto, quantomeno per un piazzamento di valore.

Queste le considerazioni dello scalatore della Decathlon AG2R La Mondiale Team a fine tappa: “Oggi sono veramente cotto. Ho stretto i denti, ho perso tanto tempo, ma alla fine sono ancora in rosso e questa è una buona cosa“.

Sul duello con Roglic: “Quando Roglic è partito non gli sono andato dietro e mi ero già staccato, non sono andato fuori giri e ho cercato di gestire al meglio lo sforzo. Adesso l’obiettivo principale è recuperare e cercare di dare il meglio per la tappa di domani che sarà ancora tosta, mi godrò la maglia rossa, poi vedremo domenica come andrà”.