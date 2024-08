Volley, stasera Italia-Francia: i probabili sestetti della semifinale

L’Italia affronterà la Francia nella semifinale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma stasera (ore 20.00) alla South Paris Arena. La nostra Nazionale dovrà inventarsi una grande magia per battere i Campioni Olimpici di Tokyo 2020, che avranno il sostegno del proprio pubblico e che inseguono uno storico bis dorato. I Campioni del Mondo hanno tutte le carte in regola per avere la meglio e meritarsi l’atto conclusivo per il titolo da disputare contro la vincente di Polonia-USA.

L’Italia si presenta all’appuntamento dopo aver sconfitto il Giappone con una strepitosa rimonta da 0-2 e 21-24, annullando tre match-point consecutivi nel momento più critico. La Francia ha invece avuto la meglio sulla Germania con un recupero di pari entità contro la Germania, risalendo la china dallo 0-2 per meritarsi questo incontro, che si preannuncia altamente appassionante, avvincente ed equilibrato, aperto a qualsiasi risultato.

L’Italia si affiderà al suo consueto sestetto, non variano una formazione titolare che ha regalato grandissime soddisfazioni nelle ultime tre stagioni: Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò sarà l’opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia gli schiacciatori, Gianluca Galassi e Roberto Russo i centrali, Fabio Balaso il libero.

La Francia risponderà con tre stelle acclarate: il fortissimo bomber Jean Patry, l’estroso schiacciatore Earvin Ngapeth, il libero Jenia Grebennikov. Di assoluta qualità anche il palleggiatore Antoine Brizard, l’altro martello Trevor Clevenot, i centrali Barthelemy Chinenyeze e Nicolas Le Goff. Attenzione anche alle riserve, ovvero l’opposto Theo Faure e l’attaccante Kevin Tillie, visti anche contro i tedeschi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-FRANCIA VOLLEY OLIMPIADI

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso.

FRANCIA: Brizard-Patry, Ngapeth-Clevenot, Chinenyeze-Le Goff, Grebennikov.