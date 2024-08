Volley, rivoluzione nei calendari: addio torneo di qualificazione a Los Angeles 2028, Mondiali biennali

È una vera e propria rivoluzione quella che riguarda il sistema dei tornei internazionali del volley nel quadriennio che conduce a Los Angeles 2028, fortemente voluta dalla FIVB per ridurre l’intasamento di eventi con un incrocio pericoloso tra attività di club e di Nazionali.

La novità di rilievo riguarda il sistema di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Oltre agli Stati Uniti, già qualificati come paese ospitante, saranno ammessi i vincitori dei 5 tornei continentali, le prime 3 squadre classificate al Campionato Mondiale 2027 e le 3 migliori squadre del ranking mondiale che non abbiano ancora ottenuto la qualificazione. Questo format elimina i tradizionali e famigerati tornei di qualificazione che spesso si disputavano a margine degli eventi più importanti, accorciando i tempi di recupero dei giocatori, subito impegnati nei campionati di Club.

Il Campionato Mondiale di pallavolo non avrà più cadenza quadriennale ma si svolgerà ogni due anni. Questo cambiamento segna una svolta importante nel panorama delle competizioni internazionali, che vedrà un’accelerazione nel ritmo con cui le squadre nazionali si confronteranno per il titolo mondiale.

La nuova formula del Campionato Mondiale prevede la partecipazione di 32 squadre, suddivise nella prima fase in 8 gruppi, ciascuno composto da 4 nazionali. Le prime due squadre di ogni gruppo, per un totale di 16 formazioni, si qualificheranno per la fase successiva. Questa includerà gli ottavi di finale, seguiti dai quarti, semifinali e finali. La stessa struttura verrà applicata sia per il torneo femminile che per quello maschile, garantendo uniformità nei format delle competizioni.

Per quanto riguarda i criteri di qualificazione al Campionato Mondiale, sono stati stabiliti dei parametri chiari: oltre alla squadra del paese ospitante e ai campioni mondiali in carica, parteciperanno le prime tre classificate di ciascun torneo continentale (15 squadre in totale) e altre 15 squadre selezionate in base al ranking mondiale, calcolato alla fine dell’anno precedente il Mondiale.

Infine, è importante sottolineare che, nell’anno olimpico, si terranno anche i tornei continentali, in programma anche negli anni pari senza Giochi Olimpici, completando così un calendario ricco di eventi che vedrà le migliori squadre al mondo sfidarsi con maggiore frequenza.