Volley, quattro italiani nella finale delle Olimpiadi: un po’ di azzurro in Francia-Polonia

Francia e Polonia si affronteranno nella finale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma oggi pomeriggio (ore 13.00) alla South Paris Arena. I Campioni Olimpici di Tokyo 2020 saranno sostenuti dal proprio pubblico nella sfida contro i Campioni d’Europa: i Galletti inseguono quel bis riuscito soltanto agli USA (Los Angeles 1984 e Seoul 1988) e all’Unione Sovietica (Tokyo 1964 e Città del Messico 1968), mentre i biancorossi sognano il ritorno sul trono a cinque cerchi dopo il sigillo di Montreal 1976.

I transalpini hanno sconfitto l’Italia per 3-0 in semifinale, poi la nostra Nazionale è crollata per 3-0 anche contro gli USA nel match che metteva in palio la medaglia di bronzo. I Campioni del Mondo non saranno della partita nel match che metterà in palio il titolo, ma ci saranno quattro italiani in campo durante l’atto conclusivo che animerà il pomeriggio dei Giochi: il CT della Francia è infatti Andrea Giani, uno dei volti simbolo della Generazione dei Fenomeni che avrà l’occasione di conquistare quell’oro sfuggitogli da giocatore.

Il Commissario Tecnico sarà spalleggiato dal suo assistente Roberto Ciamarra. Ad avere il massimo onore di arbitrare la finale olimpica sarà un fischietto italiano: il compito spetterà a Stefano Cesare, che corona così una splendida carriera. L’italiano sarà coadiuvato da Hamid Alrousi proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. Anche l’addetto al challenge sarà italiano: al tavolo sarà impegnato Daniele Rapisarda, altro volto simbolo tra gli ufficiali di gara internazionali.