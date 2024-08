Volley, perché l’Italia affronta la Serbia ai quarti delle Olimpiadi? Accoppiamento infausto figlio delle nuove regole

L’Italia si trova costretta ad affrontare la Serbia nei quarti di finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta del peggiore avversario che potesse capitare alla nostra Nazionale in un incontro da dentro o fuori, visto che le balcaniche sono le Campionesse del Mondo e possono contare su un opposto semplicemente stellare come Tijana Boskovic. La corazzata di coach Giovanni Guidetti ha tutte le potenzialità per mettere in difficoltà le azzurre nel match che rappresenta lo spartiacque tra una dolorosa eliminazione e l’ingresso in zona medaglia ai Giochi, ovvero lo scoglio mai superato dal Bel Paese in questo sport (ci limitiamo alle donne).

Come è stato possibile che si materializzasse questo accoppiamento da incubo? Il nuovo regolamento introdotto alle Olimpiadi prevede che il tabellone della fase a eliminazione diretta venga definito in base alla classifica combinata tra i tre raggruppamenti: le tre vincitrici vengono collocate nelle prime tre posizioni in base a numero di successi, punti, quoziente set, quoziente punti; le tre seconde classificate vengono piazzate tra quarto e sesto posto seguendo lo stesso criterio; le due migliori terze classificate diventano settima e ottava in graduatoria in base allo stesso parametro.

La prima affonterà l’ottava, la quarta incrocerà la quinta, la seconda sfiderà la settima, la terza se la dovrà vedere con la sesta. L’Italia ha concluso al secondo posto nella classifica combinata: tre vittorie, nove punti e 9.000 di quoziente set non sono bastati per guadagnare il primato perché il Brasile non ha lasciato nemmeno un set per strada. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno pagato a caro prezzo il parziale perso contro la Repubblica Dominicana e questo ha portato in dote l’incrocio con la Serbia, che ha chiuso al terzo posto nella Pool A con una sola vittoria (3-0 alla Francia) e due sconfitte (2-3 contro gli USA e 1-3 contro la Cina). Il percorso netto ha invece regalato al Brasile un abbordabile quarto di finale contro la Dominicana…