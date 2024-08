Volley, il Brasile liquida l’Egitto e merita i quarti alle Olimpiadi. Italia-Polonia deciderà il girone

Il Brasile ha sconfitto l’Egitto con un secco 3-0 (25-11; 25-13; 25-16) e si è qualificato ai quarti di finale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I verdeoro, reduci dalle battute d’arresto contro l’Italia (3-1) e la Polonia (3-2), erano obbligati ad avere la meglio sulla poco quotata compagine africana per proseguire la propria avventura a cinque cerchi e non hanno avuto alcun problema a regolare i modesti Faraoni.

I ragazzi di coach Bernardinho hanno chiuso al terzo posto in classifica nella Pool B con un successo e quattro punti, ma tanto basta per essere tra le due migliori terze: la Serbia, anche battendo il Canada per 3-0, sarebbe dietro ai sudamericani in virtù di un peggior quoziente set; il testa a testa tra USA e Giappone sarà risolutivo nel gruppo C, con la Germania che aspetta dopo aver eliminato l’Argentina con uno squillante 3-0 nel primo incontro di giornata.

Italia (due vittorie e sei punti) e Polonia (due affermazioni e cinque punti) si contederanno il primato nello scontro diretto in programma domani pomeriggio (ore 17.00), di fondamentale importanza visto che il tabellone della fase a eliminazione diretta verrà determinato in base alla classifica combinata dei tre gironi.

Il match odierno è stato a senso unico, vista la grande differenza di tasso tecnico tra le due squadre: il Brasile ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set e ha ampliato il margine di vantaggio con assoluta disinvoltura, senza dover strafare e senza rischiare più di tanto. In vista dell’eliminazione diretta, però, i verdeoro dovranno necessariamente offrire un gioco più convincente, continuo e di spessore tecnico se vorranno farsi strada nel torneo.

Prestazione di rilievo da parte dell’opposto Darlan Souza (15 punti, 2 muri), schierato in diagonale con il palleggiatore Bruninho (). Gli schiacciatore Yoandy Leal (10 punti ) e Ricardo Lucarelli (13 punti, 3 muri) hanno offerto una prestazione di ordinaria amministrazione, al centro Lucas Saatkamp (6 punti) e Flavio Resende (4). Tra le fila dell’Egitto, che chiude così all’ultimo posto con tre sconfitte per 3-0, il migliore è stato Ahmed Abdelrahman (punti).