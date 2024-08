Volley, i premi individuali e il Dream Team delle Olimpiadi: Ngapeth MVP, la Francia fa man bassa

La Francia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo la Polonia per 3-0 nella finale andata in scena alla South Paris Arena dopo aver regolato Germania e Italia nei turni precedenti. I Campioni Olimpici hanno festeggiato di fronte al proprio pubblico, trionfando ai Giochi per la seconda volta consecutiva dopo il sigillo di Tokyo 2020. La medaglia di bronzo è invece finita al collo degli USA, che hanno avuto la meglio sull’Italia.

I ragazzi di coach Andrea Giani hanno festeggiato il meritato successo, facendo anche man bassa dei premi individuali. Lo schiacciatore Earvin Ngapeth ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore del torneo (MVP) e anche come miglior martello della manifestazione affiancato di banda da Trevor Clevenot.

In estasi anche l’opposto Jean Patry, il palleggiatore Antoine Brizard e il libero Jenia Grebennikov: ben cinque uomini del Dream Team sono della squadra vincitrice. Gli altri due premi sono andati ai due centrali: il polacco Jakub Kochanowski e lo statunitense Tayrol Averill. Di seguito il Dream Team e i premi individuali delle Olimpiadi di Parigi 2024 per il volley maschile.

PREMI INDIVIDUALI OLIMPIADI 2024

Miglior giocatore del torneo (MVP): Earvin Ngapeth (Francia)

Miglior palleggiatore: Antoine Brizard (Francia)

Miglior opposto: Jean Patry (Francia)

Miglior schiacciatore #1: Trevor Clevenot (Francia)

Miglior schiacciatore #2: Earvin Ngapeth (Francia)

Miglior centrale #1: Jakub Kochanowski (Polonia)

Miglior centrale #2: Tayrol Averill (USA)

Miglior libero: Jenia Grebennikov (Francia)