Volley, gli Stati Uniti sono l’ultima semifinalista delle Olimpiadi. Eliminato il Brasile

Gli Stati Uniti sono l’ultima semifinalista delle Olimpiadi 2024 di volley maschile. Una giornata da cineteca alla South Paris Arena 1, con quattro partite una più entusiasmante dell’altra e di livello eccelso. In serata gli americani battono il Brasile con il punteggio di 3-1 (26-24 28-30 25-19 25-19), completando così il quadro del penultimo atto: statunitensi che andranno a sfidare la Polonia, mentre nella parte alta del tabellone ci sarà una sfida Italia-Francia letteralmente da brividi.

La parola chiave di questa giornata pallavolistica è stata battaglia. I primi due set sono stati giocati tutti punto a punto, uno ha preso la direzione dei nordamericani e uno la strada di Rio de Janeiro. A partire forte nel primo parziale è il Brasile, che impatta meglio il match e si porta sul +5 (11-6). Gli Stati Uniti rosicchiano punto dopo punto, pareggiando sul sedici a sedici. Primo vantaggio USA che però si ha solo sul 22-21, con il primo parziale deciso dalla moviola: il video check rivela un tocco del muro sull’attacco di Aaron Russell, e gli americani sono in vantaggio.

Nel secondo parziale il copione è identico, solo all’opposto. Sul 21-16 il doppio vantaggio statunitense sembra ormai cosa fatta, ma come abbiamo imparato nel primo pomeriggio, la pallavolo non finisce mai. Rientra il Brasile, e dopo emozioni palpitanti ai vantaggi, questa volta l’attacco del 2 a stelle e strisce è direttamente fuori. Nel terzo set sono ancora gli USA ad andare in fuga, e questa volta non si fanno riprendere. Americani che controllano con il pilota automatico, e chiudono con la schiacciata di Thomas Jaeschke.

Nel quarto set l’equilibrio regna sovrano. Si va avanti praticamente punto a punto fino al quindici pari, quando uno strappo degli Stati Uniti indirizza il match. L’uomo simbolo del finale è uno che magari non ti aspetti, Taylor Averill, che con un paio di muri debordanti e un braccio caldissimo al centro, porta gli USA a chiudere i conti sul 25-19. Una squadra fatta girare alla perfezione da Micah Christenson, trascinata da un Matthew Anderson in versione extra lusso (20 punti).

Ma sono altri tre gli americani ad andare in doppia cifra: Torey Defalco (16), Maxwell Holt (13) e Russell (11), con Averill a fermarsi a 9. Tra i brasiliani il top scorer è Alan (16), con Lucarelli che chiude a 15 e Flavio a 11. Domani a Parigi vanno in onda i quarti di finale femminili, con l’Italia che sarà in campo alle 21.00 per sfidare la Serbia ed abbattere un tabù storico.