Volley femminile, Serie A1 2024-2025: tutti gli acquisti e le cessioni. Come sono cambiate le squadre

La Serie A1 2024-2025 di volley femminile scatterà il 5 ottobre. Al torneo parteciperanno quattordici squadre, che si fronteggeranno in un’agguerrita regular season. Le migliori otto compagini si sfideranno poi nei playoff per l’assegnazione dello scudetto. Le formazioni sono cambiate rispetto alla passata stagione tra acquisti e cessioni che hanno mutato i vari sestetti titolari.

Conegliano ha cambiato le due schiacciatrici: saluta due big assolute come le statunitensi Plummer (all’Eczacibasi) e Robinson (ad Atlanta) e dentro due fuoriclasse incredibili come la brasiliana Gabi (dal VakifBank) e la cinese Zhu Ting (da Scandicci). Il resto del sestetto delle Campionesse d’Italia non cambia: la palleggiatrice Wolosz, l’opposto Haak, le centrali Marina Lubian e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.

Milano cambierà allenatore (Lavarini prende il posto di Gaspari) e perderà un libero di razza come Castillo (a Scandicci), addio anche alle centrali Folie (a Houston) e Rettke (Eczacibasi) per abbracciare Anna Danesi (da Novara), la centrale serba serba Kurtagic (dal Nantes) e il libero francese Gelin (dal Levallois Parigi). Il resto della formazione meneghina non cambia: Paola Egonu opposto, Alessia Orro in cabina di regia, Myriam Sylla e Cazaute di banda.

Grandi cambi anche per Scandicci, che perde Zhu Ting, la centrale Washington (a Salt Lake) e coach Barbolini (a Houston): arrivano l’allenatore Antiga, la bomber Mingardi (seconda alle spalle di Antropova), la centrale Baijens (dallo Schwerin) per affiandare Da Silva, Bajema sarà un’alternativa di banda a Ruddins e Herbots. Novara ha perso pezzi pregiati come Danesi, la schiacciatrice Caterina Bosetti (al VakifBank) e la centrale Chirichella (a Conegliano, dove non dovrebbe essere titolare) ma gli arrivi del martello Ishikawa (da Firenze), della centrale Aleksic (da Vallefoglia) e della schiacciatrice Tolok (da Vallefoglia) arricchiranno il sestetto titolare in cui permangono la regista Bosio, la bomber Akimova, la centrale Bonifacio e il libero Fersino.

Chieri saluta la palleggiatrice Malinov (allo Zerin Spor) e l’opposto Grobelna (in Giappone), sostituite da van Aalen (dal VakifBank) e Gicquel (dal Nilufer). Pinerolo si è rinforzata sensibilmente con l’opposto Smarzek (da Casalmaggiore) e la centrale Sylves (da Cuneo). Altri spostamenti interessanti? A Firenze arrivano Nervini (da Bergamo) e Malual (da Milano), Ungureanu da Pinerolo a Perugia (neopromossa), Cuneo ha acquistato il titolo di Casalmaggiore.

ROSE E SESTETTI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

CONEGLIANO

Probabile sestetto titolare: Wolosz-Haak, Gabi-Zhu Ting, Lubian-Fahr, De Gennaro.

Rosa a disposizione: Seki (p.), Adiwge (o.), Chirichella (c.), Lanier (s.), Lukasik (s.), Eckl (c.), Bardaro (l.).

Allenatore: Santarelli.

MILANO

Probabile sestetto titolare: Orro-Egonu, Sylla-Pietrini, Danesi-Kurtagic, Gelin.

Rosa a disposizione: Konstantinidou (p.), Marinova (o.), Heyrman (c.), Guidi (c.), Daalderop (s.), Cazaue (s.), Guerra (s.).

Allenatore: Lavarini.

SCANDICCI

Probabile sestetto titolare: Ognjenovic-Antropova, Ruddins-Herbots, Da Silva-Baijens, Castillo.

Rosa a disposizione: Gennari (p.), Graziani (c.), Nwakalor (c.), Villani (s.), Mingardi (o.), Kotikova (s.), Bajema (s.), Parrocchiale (l.).

Allenatore: Antiga.

NOVARA

Probabile sestetto titolare: Bosio-Akimova, Ishikawa-Tolok, Bonifacio-Aleksic, Fersino.

Rosa a disposizione: Bartolucci (p.), De Nardi (l.), Orthmann (s.), Mims (o.), Alsmeier (s.), Squarcini (c.), Mazzaro (c.).

Allenatore: Bernardi.

CHIERI

Probabile sestetto titolare: van Aalen-Gicquel, Omoruyi-Skinner, Zakchaiou-Gray, Spirito.

Rosa a disposizione: Guiducci (p.), Anthouli (o.), Carletti (s.), Rolando (l.), Lyashko (c.), Alberti (c.), Buijs (s.).

Allenatore: Bregoli.

PINEROLO

Probabile sestetto titolare: Cambi-Smarzek, Perinelli-D’Odorico, Akrari-Sylves, Di Mario.

Rosa a disposizione: Avenia (p.), Moreno (o.), Sorokaite (s.), Bracchi (o.), Bussoli (s.), Cosi (c.), Moro (l.).

Allenatore: Marchiaro.

VALLEFOGLIA

Probabile sestetto titolare: Kobzar-Storck, Degradi-Lee, Weitzel-Candi, De Bortoli.

Rosa a disposizione: Kastner (p.), Bici (o.), Giovannini (s.), Torcolacci (c.), Feduzzi (l.).

Allenatore: Pistola.

ROMA

Probabile sestetto titolare: Mirkovic-Orvosova, Melli-Ciarrocchi, Scholzel-Salas, Zannoni.

Rosa a disposizione: Rucli (c.), Muzi (p.), Rotar (o.), Adelusi (s.), Costantini (c.), Provaroni (l.), Cicola (l.).

Allenatore: Cuccarini.

FIRENZE

Probabile sestetto titolare: Battistoni-Malual, Cagnin-Daviskyba, Acciarri-Butigan, Leonardi.

Rosa a disposizione: Agrifoglio (p.), Giacomelli (o.), Mancini (c.), Ribechi (l.), Nervini (s.).

Allenatore: Bendandi.

BUSTO ARSIZIO

Probabile sestetto titolare: Boldini-Frosini, Kunzler-Olaya, Howard-van Avermaet, Pelloni.

Rosa a disposizione: Scola (p.), Obossa (o.), Piva (s.), Lualdi (c.), Sartori (c.), van der Pijl (s.), Morandi (l.).

Allenatore: Caprara.

BERGAMO

Probabile sestetto titolare: Evans-Piani, Mljenkova-Montalvo, Strubbe-Manfredini, Armini.

Rosa a disposizione: Carraro (p.), Adriano (o.), Farina (c.), Crevenna (c.), Alcantara (s.), Bolzonetti (s.), Mistretta (l.), Spampatti (l.).

Allenatore: Parisi.

CUNEO

Probabile sestetto titolare: Signorile-Bjelica, Kapralova-Lazic, Cecconnello-Polder, Panetoni.

Rosa a disposizione: Turco (p.), Sanchez Savon (o.), Martinez (s.), Bakodimou (s.), Colombo (c.), Scialanca (l.).

Allenatore: Pintus.

PERUGIA

Probabile sestetto titolare: Ricci-Nemeth, Gardini-Ungureanu, Cekulaev-Grika, Sirressi.

Rosa a disposizione: Orlandi (p.), Rastelli (o.), Traballi (s.), Cogliandro (c.), Bartolini (c.), Recchia (l.), Pecorari (s.).

Allenatore: Giovi.

TALMASSONS

Probabile sestetto titolare: Eze-Kraiduba, Shcherban-Strantzali, Botezat-Kocic, Ferrara.

Rosa a disposizione: Pamio (s.), Piomboni (s.), Gannar (c.), Ferrara (l.).

Allenatore: Barbieri.