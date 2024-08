Volley femminile, qualche problema fisico per la Turchia: le giocatrici non al meglio verso la semifinale con l’Italia

L’Italia affronterà la Turchia nella semifinale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo aver surclassato la Serbia con un perentorio 3-0 e aver superato lo scoglio dei quarti per la prima volta nella storia. Le ragazze del CT Julio Velasco torneranno in campo giovedì 8 agosto (ore 20.00) per incrociare le Campionesse d’Europa, che sono riuscite ad avere la meglio sulla Cina al tie-break e che proveranno a riscattare la sconfitta rimediata contro le azzurre nella fase a gironi (3-0).

La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, desiderosa di raggiungere l’atto conclusivo e provare a conquistare la medaglia d’oro. L’Italia non dovrà pensare all’affermazione nitida ottenuta contro le anatoliche qualche giorno fa, bisognerà ripartire da zero e cercare di esprimere il proprio miglior gioco contro la compagine allenata da coach Daniele Santarelli, salvatosi nel primo turno a eliminazione diretta nonostante grandi difficoltà fisiche.

C’è infatti qualche problema fisico di troppo in casa turca. La palleggiatrice Ozbay Cansu si è infortunata sul 10-14 del secondo set contro la Cinaa, restando in panchina per tutto il resto dell’incontro con il ghiaccio posto sulla caviglia sinistra e venendo sostituita da Elif Sahin. Il libero Gizem Orge è incerottata da tempo e sta stringendo i denti per scendere in campo allo South Paris Arena, visto che non c’è una riserva di ruolo.

Anche la schiacciatrice Hande Baladin e la centrale Zehra Gunes non sono annunciate in perfette condizioni fisiche: già dalla vigilia dei Giochi si parlava dei loro acciacchi e in effetti negli ultimi dieci giorni hanno faticato un po’ a ingranare. Oltre alle criticità fisiche va annotato che il martello Ebrar Karakurt non sta offrendo prestazioni tecniche di primissimo piano, ma è un talento e potrebbe riemergere nel momento più importante.