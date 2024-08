Volley femminile, l’Italia contro la Serbia di Boskovic e Guidetti alle Olimpiadi: serve la vittoria titanica per la semifinale

L’Italia affronterà la Serbia nei quarti di finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale sfiderà l’avversaria peggiore possibile nel primo turno a eliminazione diretta, il vero spartiacque dei Giochi: se si vince si entra in zona medaglie, se si perde si torna a casa a mani vuote. La nostra Nazionale non ha mai superato questo scoglio: ad Atene 2004 e Pechino 2008 i ko al tie-break contro Cuba e USA, a Londra 2012 la sconfitta contro la Corea del Sud per 3-1, a Tokyo 2020 il capitombolo proprio contro le balcaniche per 3-0.

Le ragazze del CT Julio Velasco scenderanno in campo per sfatare il tabù contro le Campionesse del Mondo in carica, che tra l’altro sconfissero le azzurre nella finale della rassegna iridata del 2018 e che negli ultimi anni hanno inflitto grandi dispiaceri (eccezion fatta per l’atto conclusivo degli Europei 2021, disputati qualche settimana dopo la rassegna a cinque cerchi). Si preannuncia un confronto particolarmente intenso, avvincente ed equilibrato, anche se per quanto visto nell’ultima settimana saranno le azzurre a partire con i favori del pronostico.

L’Italia ha infatti vinto il proprio girone battendo la Turchia e l’Olanda per 3-0 e la Repubblica Dominicana per 3-1, mentre la Serbia ha chiuso al terzo posto nel proprio raggruppamento dopo aver perso contro gli USA (2-3) e la Cina (1-3) e vinto soltanto contro la poca quotata Francia (3-0). Le ragazze di coach Giovanni Guidetti si distinguono per il loro gioco aggressivo e fortemente votato all’attacco, anche se sembrano essere leggermente in calo dal punto di vista fisico. Anna Danesi e compagne possono replicare colpo su colpo e dettare il passo sfruttando una migliore difesa, un muro più incisivo e un servizio potenzialmente più pesante.

A destare preoccupazione è soprattutto la stella Tijana Boskovic, MVP degli ultimi due Mondiali e una delle migliori giocatrici al mondo: l’opposto ingaggerà un duello ad altissima intensità con Paola Egonu, chiamata a trascinare l’Italia. La bomber giocherà in diagonale con l’eterna regista Maja Ognjenovic, poi attenzione anche alla centrale Jovana Stevanovic, mentre fanno meno paura nomi come Bianka Busa, Maja Aleksic e Sara Lozo. Chi vince si merita la semifinale da disputare contro la vincente di Cina-Turchia, le due squadre scenderanno in campo alle ore 21.00 già sapendo se dovranno sfidare le asiatiche o le anatoliche.

L’Italia si affiderà alla regia di Alessia Orro, alle bordate dell’opposto Paola Egonu, alla qualità delle schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti, alla solidità delle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, alle difese del libero Monica De Gennaro.