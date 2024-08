Volley femminile, la Turchia rimonta la Dominicana con i 31 punti di Vargas. L’Italia osserva la rivale alle Olimpiadi

La Turchia ha sconfitto la Repubblica Dominicana per 3-1 (21-25; 25-18; 25-22; 25-15) nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, recuperando in pompa magna dopo aver perso nettamente il primo set (sotto anche per 16-23) e giganteggiando nei tre successivi parziali dove le caraibiche non sono state minimamente in grado di impensierire le anatoliche.

Le Campionesse d’Europa hanno così conquistato la seconda vittoria dopo quella ottenuta al debutto contro l’Olanda al tie-break e si sono portate al comando della classifica della Pool C (due successi, cinque punti) davanti all’Italia (un’affermazione, tre punti), che oggi pomeriggio (ore 17.00) affronterà l’Olanda in uno scontro diretto fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale (passano il turno le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze).

Prestazione straripante da parte della formidabile opposto Melissa Vargas, autrice di addirittura 31 punti (3 ace, 2 muri, 52,2% in attacco) e dirompente leader della formazione guidata da coach Daniele Santarelli. In doppia cifra anche le schiacciatrici Hande Baladin (10 punti, 3 muri, 2 ace) e Ilkin Aydin (10 punti), che oggi ha giocato titolare al posto della più accreditata Ebrar Karakurt (3 punti subentrando nel primo e nel secondo parziale).

Prova di grande sostanza da parte della centrale Eda Erdem (14 punti, 2 muri) affiancata in reparto da Zehra Gunes (9 punti, 4 muri), sotto la regia di Elif Sahin (3). Alla Dominicana, che all’esordio aveva perso per 3-1 contro l’Italia e che ora è obbligata a battere Olanda per sperare di proseguire il proprio cammino, non sono bastati i 14 punti della stella Brayelin Martinez e il buon lavoro del libero Brenda Castillo.